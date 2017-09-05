Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Как изменятся курсы доллара и евро к концу сентября
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Путин ответил на слова Кадырова о плане воспротивиться позиции РФ
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
14День знаний в российских школах
13:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в 12 раз перенесли рассмотрение дела начальника районной ГИБДД

Алексея Чулюкина обвиняют в ДТП со смертельным исходом.

Источник: AP 2017

В Аннинском райсуде в двенадцатый раз перенесли прения по делу начальника районного отдела ГИБДД Алексея Чулюкина во вторник, 5 сентября. Мужчину обвиняют в аварии, в которой погиб экоактивист Дмитрий Виноградов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил адвокат потерпевших Сергей Бутусов.

— Мы подавали ходатайство с просьбой взыскать моральный вред не с самого Чулюкина, а с его работодателя. Так как он находился при исполнении служебных обязанностей, закон дает нам такую возможность. Прокурор попросил время, чтобы подготовиться к заседанию, — рассказал Сергей Бутусов.

Мать погибшего Дмитрия Виноградова Людмила Терещенко просит выплатить 5 млн рублей морального вреда.

Алексея Чулюкина обвиняют по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, начальник районной ГИБДД устроил аварию, в которой погиб экоактивист Дмитрий Винокуров. ДТП случилось 15 июля 2015 года. Дмитрий Винокуров на «ВАЗ-21102» ехал домой из Архангельского. Недалеко от заправки на полосу, по которой двигалась «десятка», выехала «Нива-Шевроле» под управлением Алексея Чулюкина. От удара отечественная легковушка отлетела в заправку и загорелась, Дмитрий погиб на месте.

Расследование дела шло почти год, столько же его рассматривают в Аннинском райсуде. За это время заседания переносили уже 11 раз. Силовики провели четыре автотехнические экспертизы. Первые две оказались в пользу начальника районной ГИБДД. Они поддерживали версию Чулюкина: мужчина утверждал, что выехал на встречную полосу из-за поломки в машине. Полицейский настаивал, что перед аварией из левого переднего колеса «Нивы» выпал ремонтный жгут.

После этого следователи назначили экспертизу в Центре судебных экспертиз при Минюсте РФ. Московские эксперты доказали, что машина сотрудника ГИБДД была исправна, он выехал на встречную полосу сам. Позже их выводы подтвердили сотрудники Южного регионального центра судебных экспертиз в Ростове-на-Дону.

Мать погибшего Людмила Терещенко считает, что дело намеренно затягивают. В июле 2017 года она пожаловалась на судью Виктора Ильинского, который рассматривает дело. В своей жалобе председателю Аннинского райсуда Людмила Терещенко указала, что за время рассмотрения дела заседания откладывали много раз на длительные промежутки времени. Председатель удовлетворил жалобу матери погибшего. В ответе он написал, что «необходимо принять меры к рассмотрению уголовного дела в кратчайшие сроки».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Дубль воронежского «Факела» остался без тренировок
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Допинг в России: Макларен взял свои слова обратно Пока официальных заявлений со стороны МОК не последовало
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Названы курорты с самым дешевым жильем
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь