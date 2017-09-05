В Воронежской области в 12 раз перенесли рассмотрение дела начальника районной ГИБДД

Источник: AP 2017

В Аннинском райсуде в двенадцатый раз перенесли прения по делу начальника районного отдела ГИБДД Алексея Чулюкина во вторник, 5 сентября. Мужчину обвиняют в аварии, в которой погиб экоактивист Дмитрий Виноградов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил адвокат потерпевших Сергей Бутусов.

— Мы подавали ходатайство с просьбой взыскать моральный вред не с самого Чулюкина, а с его работодателя. Так как он находился при исполнении служебных обязанностей, закон дает нам такую возможность. Прокурор попросил время, чтобы подготовиться к заседанию, — рассказал Сергей Бутусов.

Мать погибшего Дмитрия Виноградова Людмила Терещенко просит выплатить 5 млн рублей морального вреда.

Алексея Чулюкина обвиняют по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, начальник районной ГИБДД устроил аварию, в которой погиб экоактивист Дмитрий Винокуров. ДТП случилось 15 июля 2015 года. Дмитрий Винокуров на «ВАЗ-21102» ехал домой из Архангельского. Недалеко от заправки на полосу, по которой двигалась «десятка», выехала «Нива-Шевроле» под управлением Алексея Чулюкина. От удара отечественная легковушка отлетела в заправку и загорелась, Дмитрий погиб на месте.

Расследование дела шло почти год, столько же его рассматривают в Аннинском райсуде. За это время заседания переносили уже 11 раз. Силовики провели четыре автотехнические экспертизы. Первые две оказались в пользу начальника районной ГИБДД. Они поддерживали версию Чулюкина: мужчина утверждал, что выехал на встречную полосу из-за поломки в машине. Полицейский настаивал, что перед аварией из левого переднего колеса «Нивы» выпал ремонтный жгут.

После этого следователи назначили экспертизу в Центре судебных экспертиз при Минюсте РФ. Московские эксперты доказали, что машина сотрудника ГИБДД была исправна, он выехал на встречную полосу сам. Позже их выводы подтвердили сотрудники Южного регионального центра судебных экспертиз в Ростове-на-Дону.