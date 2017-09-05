Пожилая женщина получила травмы при выходе из муниципального автобуса в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Пожилая женщина пострадала после поездки в муниципальном общественном транспорте в Иркутске. Она упала с подножки автобуса на землю и ударилась головой. В ходе доследственной проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, и по окончании примут процессуальное решение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Накануне, 4 сентября, в ходе мониторинга средств массовой информации на одном из региональных телеканалов следователями выявлен материал о травмировании пожилой женщины после поездки на общественном транспорте.

«В репортаже говорится о том, что женщина получила различные телесные повреждения, упав с подножки автобуса на землю и ударившись головой. По версии потерпевшей, водитель автобуса не удостоверился, что все пассажиры вышли, и тронулся с места. Водитель имеет иную точку зрения на произошедшее: он удостоверился, что женщина вышла и только тогда начал движение», — отметили в ведомстве.