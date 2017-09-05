Пожилая женщина получила травмы при выходе из муниципального автобуса в Иркутске
Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия.
Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия.
Пожилая женщина пострадала после поездки в муниципальном общественном транспорте в Иркутске. Она упала с подножки автобуса на землю и ударилась головой. В ходе доследственной проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, и по окончании примут процессуальное решение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Накануне, 4 сентября, в ходе мониторинга средств массовой информации на одном из региональных телеканалов следователями выявлен материал о травмировании пожилой женщины после поездки на общественном транспорте.
«В репортаже говорится о том, что женщина получила различные телесные повреждения, упав с подножки автобуса на землю и ударившись головой. По версии потерпевшей, водитель автобуса не удостоверился, что все пассажиры вышли, и тронулся с места. Водитель имеет иную точку зрения на произошедшее: он удостоверился, что женщина вышла и только тогда начал движение», — отметили в ведомстве.
По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Иркутска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.