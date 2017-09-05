Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Россия может лишиться миллиардов долларов, вложенных в США
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
10 государств, не признанных ни одной страной
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12:57 (мск), источник: Tengrinews

Офисы на шести этажах бизнес-центра обокрали в Алматы

Неизвестные за одну ночь обокрали офисы со второго по седьмой этаж в бизнес-центре в Алматы. Об этом корреспонеднту Tengrinews.kz сообщил очевидец инцидента.

Источник: Tengrinews

По его словам, это произошло в ночь на 31 августа 2017 года в здании по улице Толе би. Как сообщил очевидец, охранник покинул офис в районе 23.00. Об ограблении стало известно в 7.30, когда в здание пришли арендаторы.

«Неизвестные проникли через балкон второго этажа, также по балконам пролезли в остальные офисы. Взламывали балконные двери. Офисы в здании снимает большое количество разных компаний», — рассказал мужчина.

В свою очередь, официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек подтвердила, что по факту инцидента в полицию поступило два заявления.

«Расследуется уголовное дело по статье 188 части 2 УК РК “Кража”. Сумма ущерба устанавливается. Создана следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления», — прокомментировали в ДВД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Офисы на шести этажах бизнес-центра обокрали в Алматы
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Россия до конца года проведет свыше 10 космических пусков
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
Меркель: нужно обсудить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе (видео)
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
7 имен, которые означают «счастье» или «удача» Если вы верите в то, что имя действительно способно повлиять на судьбу ребенка, то выберите одно из нашего списка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь