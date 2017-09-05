Офисы на шести этажах бизнес-центра обокрали в Алматы
Неизвестные за одну ночь обокрали офисы со второго по седьмой этаж в
Неизвестные за одну ночь обокрали офисы со второго по седьмой этаж в
По его словам, это произошло в ночь на 31 августа 2017 года в здании по улице Толе би. Как сообщил очевидец, охранник покинул офис в районе 23.00. Об ограблении стало известно в 7.30, когда в здание пришли арендаторы.
«Неизвестные проникли через балкон второго этажа, также по балконам пролезли в остальные офисы. Взламывали балконные двери. Офисы в здании снимает большое количество разных компаний», — рассказал мужчина.
В свою очередь, официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек подтвердила, что по факту инцидента в полицию поступило два заявления.
«Расследуется уголовное дело по статье 188 части 2 УК РК “Кража”. Сумма ущерба устанавливается. Создана