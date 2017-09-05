В Куйтунском районе умирают коровы

В Куйтунском районе погибли 12 бурёнок, ещё несколько ослепли. Причину ветеринары не выяснили, тем временем смерть продолжает ходить по стайкам.

— Как-то внезапно всё получается — вспышками.

О том, как дорого обходилась каждая такая «вспышка», рассказывают животноводы деревни Харчев. У Галины Назаровой было 12 коров. С тремя расправился мор.

— Симптомы одинаковы. Ну, с небольшими различиями: 10:08 Кто-то успел ослепнуть из коров, а кто-то ещё не успел. Всё это происходит быстро — на третьи, на пятые сутки, — говорит фермер Галина Назарова.

По очереди неизвестное заболевание «косило» и соседский скот. У семьи Тумас из шести коров выжила только одна.

— Коровы приходили домой, у них из носа бежали такие сопли зелёные, и температура была выше 40 градусов. И они были вялые, — говорит животновод Ирина Тумас.

14 августа в эфире нашей программы вышел сюжет — о том, что в деревне за два неполных месяца погибли 12 коров. Ветинспекторы тогда осмотрели место выпаса крупно-рогатого скота и обнаружили небольшие ёмкости с подозрительным на вид порошком. Версия специалистов о том, что животные были без присмотра и съели ядовитые удобрения, особенно понравилась пастуху Ивану. Каждый день стадо под его присмотром.

— А что едят?

— Траву едят, видите. Что они здесь съедят? — говорит пастух Иван Тумас.

Местные жители провели своё расследование. Они сами сдали найденные порошки в лабораторию. Выяснилось, что первое вещество — извёстка, второе — чистящее средство. Ядохимикатов в них нет. Уже и пастбище сменили, но деревенский скот продолжает гибнуть. В конце августа пали ещё две коровы. А от районного госинспектора животноводы получили предостережения.

— Продавать нельзя, молоко нельзя сдавать.

— Мясо, по-моему, ещё?

— Мясо, молоко!

Если падёж прекратится, то продукцию разрешат сбывать после ветеринарно-санитарной экпертизы. Из заболеваний специалисты уже исключили сибирскую язву и пастереллёз.

— Причина в данный момент устанавливается. Мы отправили пробы материала в город Покров. Это институт вирусологии и микробиологии. И ждём получения экспертиз, — говорит начальник управления Госветнадзора службы ветеринарии Иркутской области Сергей Власов.