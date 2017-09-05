Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Нидерландах скандал из-за строителей Крымского моста
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10В Саудовской Аравии начался Хадж
15:43 (мск), источник: Вести Иркутск

В Куйтунском районе умирают коровы

Из заболеваний специалисты уже исключили сибирскую язву и пастереллёз.

В Куйтунском районе погибли 12 бурёнок, ещё несколько ослепли. Причину ветеринары не выяснили, тем временем смерть продолжает ходить по стайкам.

— Как-то внезапно всё получается — вспышками.

О том, как дорого обходилась каждая такая «вспышка», рассказывают животноводы деревни Харчев. У Галины Назаровой было 12 коров. С тремя расправился мор.

— Симптомы одинаковы. Ну, с небольшими различиями: 10:08 Кто-то успел ослепнуть из коров, а кто-то ещё не успел. Всё это происходит быстро — на третьи, на пятые сутки, — говорит фермер Галина Назарова.

По очереди неизвестное заболевание «косило» и соседский скот. У семьи Тумас из шести коров выжила только одна.

— Коровы приходили домой, у них из носа бежали такие сопли зелёные, и температура была выше 40 градусов. И они были вялые, — говорит животновод Ирина Тумас.

14 августа в эфире нашей программы вышел сюжет — о том, что в деревне за два неполных месяца погибли 12 коров. Ветинспекторы тогда осмотрели место выпаса крупно-рогатого скота и обнаружили небольшие ёмкости с подозрительным на вид порошком. Версия специалистов о том, что животные были без присмотра и съели ядовитые удобрения, особенно понравилась пастуху Ивану. Каждый день стадо под его присмотром.

— А что едят?
— Траву едят, видите. Что они здесь съедят? — говорит пастух Иван Тумас.

Местные жители провели своё расследование. Они сами сдали найденные порошки в лабораторию. Выяснилось, что первое вещество — извёстка, второе — чистящее средство. Ядохимикатов в них нет. Уже и пастбище сменили, но деревенский скот продолжает гибнуть. В конце августа пали ещё две коровы. А от районного госинспектора животноводы получили предостережения.

— Продавать нельзя, молоко нельзя сдавать.
— Мясо, по-моему, ещё?
— Мясо, молоко!

Если падёж прекратится, то продукцию разрешат сбывать после ветеринарно-санитарной экпертизы. Из заболеваний специалисты уже исключили сибирскую язву и пастереллёз.

— Причина в данный момент устанавливается. Мы отправили пробы материала в город Покров. Это институт вирусологии и микробиологии. И ждём получения экспертиз, — говорит начальник управления Госветнадзора службы ветеринарии Иркутской области Сергей Власов.

Результаты станут известны через месяц. А сегодня утром по деревне пролетела новость — в соседнем Андрюшино с похожими симптомами умерла корова. При смерти вторая. Но ветинспекторы эти случаи с происшествием в Харчеве связывать не торопятся.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Названы курорты с самым дешевым жильем
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь