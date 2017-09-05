В Куйтунском районе умирают коровы
Из заболеваний специалисты уже исключили сибирскую язву и пастереллёз.
Из заболеваний специалисты уже исключили сибирскую язву и пастереллёз.
В Куйтунском районе погибли 12 бурёнок, ещё несколько ослепли. Причину ветеринары не выяснили, тем временем смерть продолжает ходить по стайкам.
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О том, как дорого обходилась каждая такая «вспышка», рассказывают животноводы деревни Харчев. У Галины Назаровой было 12 коров. С тремя расправился мор.
— Симптомы одинаковы. Ну, с небольшими различиями: 10:08
По очереди неизвестное заболевание «косило» и соседский скот. У семьи Тумас из шести коров выжила только одна.
— Коровы приходили домой, у них из носа бежали такие сопли зелёные, и температура была выше 40 градусов. И они были вялые, — говорит животновод Ирина Тумас.
14 августа в эфире нашей программы вышел сюжет — о том, что в деревне за два неполных месяца погибли 12 коров. Ветинспекторы тогда осмотрели место выпаса
— А что едят?
— Траву едят, видите. Что они здесь съедят? — говорит пастух Иван Тумас.
Местные жители провели своё расследование. Они сами сдали найденные порошки в лабораторию. Выяснилось, что первое вещество — извёстка, второе — чистящее средство. Ядохимикатов в них нет. Уже и пастбище сменили, но деревенский скот продолжает гибнуть. В конце августа пали ещё две коровы. А от районного госинспектора животноводы получили предостережения.
— Продавать нельзя, молоко нельзя сдавать.
— Мясо,
— Мясо, молоко!
Если падёж прекратится, то продукцию разрешат сбывать после
— Причина в данный момент устанавливается. Мы отправили пробы материала в город Покров. Это институт вирусологии и микробиологии. И ждём получения экспертиз, — говорит начальник управления Госветнадзора службы ветеринарии Иркутской области Сергей Власов.
Результаты станут известны через месяц. А сегодня утром по деревне пролетела новость — в соседнем Андрюшино с похожими симптомами умерла корова. При смерти вторая. Но ветинспекторы эти случаи с происшествием в Харчеве связывать не торопятся.