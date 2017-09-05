В Верещагино будут судить повара, из-за которой отравились дети
27 школьников почувствовали себя плохо после обеда в столовой.
27 школьников почувствовали себя плохо после обеда в столовой.
В Верещагино будут судить школьного повара. Женщину обвиняют в нарушениях при приготовлении еды для детей.
«22 ноября 2016 года после питания в школьной столовой произошло отравление 27 учеников младших классов школы № 121. Организацию питания на договорной основе осуществляло МУП «Верещагинский комбинат детского питания», — рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю.
Следователи выяснили, что старший повар нарушила технологию, не достаточно термически обработала пищу. Кроме того, допустимый срок реализации готовых блюд был превышен.
Бывшему повару предъявили обвинение по статье «Нарушение
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.