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13:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Верещагино будут судить повара, из-за которой отравились дети

27 школьников почувствовали себя плохо после обеда в столовой.

В Верещагино будут судить школьного повара. Женщину обвиняют в нарушениях при приготовлении еды для детей.

«22 ноября 2016 года после питания в школьной столовой произошло отравление 27 учеников младших классов школы № 121. Организацию питания на договорной основе осуществляло МУП «Верещагинский комбинат детского питания», — рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Следователи выяснили, что старший повар нарушила технологию, не достаточно термически обработала пищу. Кроме того, допустимый срок реализации готовых блюд был превышен.

Из-за этих нарушений в тарелках младших школьников оказался и развился возбудитель инфекционных заболеваний — золотистый стафилококк. Это стало причиной их массового заболевания.

Бывшему повару предъявили обвинение по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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