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16:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

Трое подростков пугали волгоградку поджогом авто и траурным венком

Трое студентов колледжа в возрасте 15 и 17 лет пугали жительницу Красноармейского района Волгограда тем, что неоднократно портили ее машину и подкладывали ей под дверь квартиры похоронный венок.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, женщина стала жаловаться в полицию с конца июня. По ее словам, кто-то три раза напал на ее автомобиль «Лада», припаркованный около ее дома. Неизвестные разбили окна в машине, зеркала, а также порезали колеса. Через некоторое время они изрисовали ее подъезд. Стены лестничной площадки и дверь квартиры женщины злоумышленники исписали нецензурными фразами, а под дверь положили траурный венок. Ночью они нашли потерпевшую в Светлоярском районе, где она осталась в гостях у знакомых. Злоумышленники облили ее авто горючей жидкостью и подожгли.

Действия вандалов записала камера видеонаблюдения. На записанном ролике полицейские увидели, что злоумышленники работали в перчатках и масках с прорезями для глаз на лицах.

Как выяснили правоохранители, организатором травли волгоградки стал 15-летний подросток, подговоривший двух друзей 15 и 17 лет. Таким образом он хотел отомстить.

В отношении подростков возбуждены уголовные дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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