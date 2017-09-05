Трое подростков пугали волгоградку поджогом авто и траурным венком

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, женщина стала жаловаться в полицию с конца июня. По ее словам, кто-то три раза напал на ее автомобиль «Лада», припаркованный около ее дома. Неизвестные разбили окна в машине, зеркала, а также порезали колеса. Через некоторое время они изрисовали ее подъезд. Стены лестничной площадки и дверь квартиры женщины злоумышленники исписали нецензурными фразами, а под дверь положили траурный венок. Ночью они нашли потерпевшую в Светлоярском районе, где она осталась в гостях у знакомых. Злоумышленники облили ее авто горючей жидкостью и подожгли.
Действия вандалов записала камера видеонаблюдения. На записанном ролике полицейские увидели, что злоумышленники работали в перчатках и масках с прорезями для глаз на лицах.
Как выяснили правоохранители, организатором травли волгоградки стал 15-летний подросток, подговоривший двух друзей 15 и 17 лет. Таким образом он хотел отомстить.
В отношении подростков возбуждены уголовные дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.