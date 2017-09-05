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14:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородского подростка осудили за выстрелы по стеклам электрички

Юноша дважды выстрелил в стекло вагона электропоезда.

Уголовное дело по обвинению 16-летнего жителя села Кантаурово в вандализме и порчи имущества на общественном транспорте рассмотрено мировым судьей Борского района Нижегородской области. Об этом сообщает Нижегородская транспортная прокуратура.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 16 марта 2017 года несовершеннолетний со своим другом, у которого имелся пневматический пистолет, прибыли на электричке на станцию Киселиха в Борском районе. После чего, попросив пистолет у друга, обвиняемый дважды выстрелил в стекло вагона электропоезда, в котором находились пассажиры, металлическими шариками, от чего стекло вагона разбилось.

Действиями несовершеннолетнего ОАО «РЖД» причинен ущерб в размере 1987 руб., однако последствия этого преступления могли быть и куда более тяжкими.

Подсудимый признал свою вину в содеянном. По результатам рассмотрения уголовного дела юноша осужден к 120 часам обязательных работ.

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