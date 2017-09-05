Нижегородского подростка осудили за выстрелы по стеклам электрички

Уголовное дело по обвинению 16-летнего жителя села Кантаурово в вандализме и порчи имущества на общественном транспорте рассмотрено мировым судьей Борского района Нижегородской области. Об этом сообщает Нижегородская транспортная прокуратура.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 16 марта 2017 года несовершеннолетний со своим другом, у которого имелся пневматический пистолет, прибыли на электричке на станцию Киселиха в Борском районе. После чего, попросив пистолет у друга, обвиняемый дважды выстрелил в стекло вагона электропоезда, в котором находились пассажиры, металлическими шариками, от чего стекло вагона разбилось.

Действиями несовершеннолетнего ОАО «РЖД» причинен ущерб в размере 1987 руб., однако последствия этого преступления могли быть и куда более тяжкими.