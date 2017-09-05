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13:31 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке

По предварительным данным, девятиклассник на уроке информатики разбросал дымовые шашки в классе и выстрелил из пневматического оружия. В результате пострадали несколько детей и учитель.

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в школе в Ивантеевке (Подмосковье). Об этом ТАСС сообщила и. о. старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Варвара Заева.

«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента в одной из школ в Ивантеевке по ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — сказала Заева.

Отмечается также, что устроивший стрельбу подросток — из благополучной семьи.

«Сейчас несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции, с ним уже начали работать следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной», — отметили в ГСУ СК по Московской области.

Вооруженный подросток напал на подмосковную школу. Есть пострадавшие
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
Виктория Виктория
Слишком много прав у наших подростков и совсем нет обязанностей, что порождает вседозволенность и безответственность. Строже с них надо спрашивать и в семье...
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