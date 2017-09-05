Иномарка врезалась в машину с полицейским на Южном Урале
От лобового столкновения двух машин в Кыштыме пострадал 41-летний сотрудник полиции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на очевидцев.
От лобового столкновения двух машин в Кыштыме пострадал 41-летний сотрудник полиции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на очевидцев.
По информации МО МВД РФ «Кыштымский», авария произошла 4 сентября около трех часов дня. Мужчина, управляя автомобилем Honda, превысил скорость и выехал на встречку, по которой двигался ВАЗ-2115. За рулем отечественной машины был полицейский, который ехал на работу.
От столкновения автомобилей он получил травмы и был отправлен в больницу. Врачи диагностировали у мужчины перелом левого ребра и травму кости таза.
Автоинспекторы устанавливают все подробности ДТП.