Иномарка врезалась в машину с полицейским на Южном Урале

По информации МО МВД РФ «Кыштымский», авария произошла 4 сентября около трех часов дня. Мужчина, управляя автомобилем Honda, превысил скорость и выехал на встречку, по которой двигался ВАЗ-2115. За рулем отечественной машины был полицейский, который ехал на работу.