На Кубани пенсионер арендовал квартиры и грабил их
Расследование уголовного дела завершено, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Расследование уголовного дела завершено, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Инцидент произошел в Сочи, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже имущества из квартиры, которую она сдала квартиранту. Как выяснило следствие 66-летний местный житель снял жилье у пострадавшей, якобы чтобы жить там. Однако, сразу же пенсионер разобрал душевую кабину, продал ее, а сам исчез.
«В ходе
Уголовное дело направлено в суд. Пенсионеру грозит до пяти лет тюрьмы.