На Кубани пенсионер арендовал квартиры и грабил их

Инцидент произошел в Сочи, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже имущества из квартиры, которую она сдала квартиранту. Как выяснило следствие 66-летний местный житель снял жилье у пострадавшей, якобы чтобы жить там. Однако, сразу же пенсионер разобрал душевую кабину, продал ее, а сам исчез.