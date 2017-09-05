В пригороде Кишинева вор пытался продать украденный скутер по частям

Разобрав украденный скутер, молодой мужчина начал постепенно продавать свою добычу, однако быстро был найден полицией. Оставшиеся запчасти были изъяты в качестве доказательств.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, а парню грозит штраф в размере от 13000 до 27000, неоплачиваемая работа в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.