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14:39 (мск), источник: Actualitati.md

В пригороде Кишинева вор пытался продать украденный скутер по частям

Житель Яловенского района в возрасте 20 лет решил выручить денег украв скутер. Для того, чтобы избежать излишнего к себе внимания украденное он решил продавать по частям.

Источник: Actualitati.md

Разобрав украденный скутер, молодой мужчина начал постепенно продавать свою добычу, однако быстро был найден полицией. Оставшиеся запчасти были изъяты в качестве доказательств.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, а парню грозит штраф в размере от 13000 до 27000, неоплачиваемая работа в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.

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