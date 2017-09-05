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14:03 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске третий день ищут сирот, сбежавших из детдома

Мальчик и девочка могут находиться в местах массового скопления людей и просить деньги на еду.

Жителей Челябинска просят обратить внимание на детей, встречаемых на улице и общественных местах, — из центра помощи сбежали двое сирот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мальчик Вова и девочка Настя ушли из центра помощи детям, расположенном на улице Шаумяна, еще 2 сентября. По сей день об их местонахождении ничего не известно.

«Обратите внимание на похожих детей во дворах, подъездах, ТРК, ТРЦ, парках, местах массового скопления людей. Могут просить деньги и еду. При обнаружении сразу звоните по номерам в ориентировке», — сообщает «Легион-Спас».

У детей нет средств к существованию, и их жизнь и здоровье находятся в опасности.

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