В Челябинске третий день ищут сирот, сбежавших из детдома

Жителей Челябинска просят обратить внимание на детей, встречаемых на улице и общественных местах, — из центра помощи сбежали двое сирот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мальчик Вова и девочка Настя ушли из центра помощи детям, расположенном на улице Шаумяна, еще 2 сентября. По сей день об их местонахождении ничего не известно.

«Обратите внимание на похожих детей во дворах, подъездах, ТРК, ТРЦ, парках, местах массового скопления людей. Могут просить деньги и еду. При обнаружении сразу звоните по номерам в ориентировке», — сообщает «Легион-Спас».

У детей нет средств к существованию, и их жизнь и здоровье находятся в опасности.