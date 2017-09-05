В Башкирии 22-летний парень из ревности убил бывшую девушку
Подозреваемого сейчас ищут.
Подозреваемого сейчас ищут.
Вечером 4 сентября в Белебее произошла трагедия. Посреди улицы обнаружили тело 20-летней девушки, голова — в крови.
— Это случилось у нас во дворе, девушку увезли на скорой, но, к сожалению, до больницы не доехала, — пишут местные жители в соцсети.
В местном отделе СКР по Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Есть и подозреваемый — 22-летний парень, бывший бойфренд погибшей.
По версии следствия, недалеко от дома жерты пара поссорилась.
— Девушка отказалась поддерживать с ним отношения. Подозреваемый несколько раз ударил ее по голове, а после скрылся с места происшествия, — пояснили в
В настоящее время подозреваемого объявили в розыск.