Волгоградская семья погибла на трассе в Красноярском крае из-за лося
Смертельное ДТП с участием волгоградцев произошло вечером в понедельник на 982 км трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае.
Смертельное ДТП с участием волгоградцев произошло вечером в понедельник на 982 км трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае.
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В результате аварии водитель «Лады», двое его пассажиров — 34-летняя женщина и 4-летний ребенок — от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров отечественного автомобиля в возрасте 22 и 11 лет с различными травмами доставлены в больницу.
На месте происшествия автоинспекторами установлено, что малолетний пассажир находился на руках у матери на заднем пассажирском сиденье. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.