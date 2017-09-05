Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Ребенок, чье имя принесло угадавшим его 1 млн фунтов
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Иностранка скончалась после экскурсии по Московскому Кремлю
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Майдан головного мозга": генерал ФСБ ответил главе СБУ
СМИ: Глюкоза предстала в мокрой рубашке на видео
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
16:29 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградская семья погибла на трассе в Красноярском крае из-за лося

Смертельное ДТП с участием волгоградцев произошло вечером в понедельник на 982 км трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по краю, 32-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-2114», двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем. После этого автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хино» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате аварии водитель «Лады», двое его пассажиров — 34-летняя женщина и 4-летний ребенок — от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров отечественного автомобиля в возрасте 22 и 11 лет с различными травмами доставлены в больницу.

На месте происшествия автоинспекторами установлено, что малолетний пассажир находился на руках у матери на заднем пассажирском сиденье. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
К середине лета - снова без жары
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин: минимальная цена на водку может вырасти в 2018 году
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь