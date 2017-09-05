Волгоградская семья погибла на трассе в Красноярском крае из-за лося

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по краю, 32-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-2114», двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем. После этого автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хино» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате аварии водитель «Лады», двое его пассажиров — 34-летняя женщина и 4-летний ребенок — от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров отечественного автомобиля в возрасте 22 и 11 лет с различными травмами доставлены в больницу.