Предприниматель заплатит штраф в 2,5 млн за взятку в 500 тысяч

Вынесен приговор 40-летнему жителю Нижнего Новгорода в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что в период с января по октябрь 2015 подсудимый, осуществляя на территории Московского района г незаконную торговлю кулинарией, овощами и фруктами с самовольно установленных нестационарных торговых объектов, передал заместителю главы администрации Московского района в качестве взятки 522 тысячи рублей.

Деньги предприниматель передал за незаконное бездействие: непринятие мер по выявлению, учету, демонтажу и перемещению принадлежащих взяткодателю незаконно размещенных на территории района нестационарных торговых объектов, ненаправление в надзорные и правоохранительные органы сообщений с требованием о привлечении мужчины к административной ответственности за нарушения в области предпринимательской деятельности и торговли, а также за общее покровительство по службе незаконной торговой деятельности.

Обвиняемый вину не признал. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 2 года, с выплатой штрафа в размере пятикратной суммы взятки — 2 610 000 рублей.