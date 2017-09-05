Сразу три крупных пожара вспыхнули сегодня в Екатеринбурге
Сразу несколько крупных пожаров произошло сегодня в Екатеринбурге, в одном из них погибла семейная пара.
Сразу несколько крупных пожаров произошло сегодня в Екатеринбурге, в одном из них погибла семейная пара.
Это случилось в садовом кооперативе в поселке Шувакиш. Деревянные дома там загорелись под утро. Пожарные с трудом добрались к месту ЧП: на узких улицах кооператива спецтехника не могла маневрировать.
На пепелище спасатели обнаружили тела пожилых мужчины и женщины.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
А в поселке Шабры сегодня сгорела пилорама. Работники предприятия пытались самостоятельно справиться с огнем, но
По одной из версий, причиной ЧП мог стать поджог.
И уже в Екатеринбурге ночью загорелся гипермаркет в торговом центре на улице Репина. Очагом возгорания стали вспыхнувшие холодильные установки с продуктами.
Охранники торгового центра еще до приезда спасателей эвакуировали 80 человек. Никто не пострадал.