Сразу три крупных пожара вспыхнули сегодня в Екатеринбурге

Это случилось в садовом кооперативе в поселке Шувакиш. Деревянные дома там загорелись под утро. Пожарные с трудом добрались к месту ЧП: на узких улицах кооператива спецтехника не могла маневрировать.

На пепелище спасатели обнаружили тела пожилых мужчины и женщины.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

А в поселке Шабры сегодня сгорела пилорама. Работники предприятия пытались самостоятельно справиться с огнем, но из-за ветра он распространялся мгновенно. Потушить пожар удалось только спустя несколько часов.

По одной из версий, причиной ЧП мог стать поджог.

И уже в Екатеринбурге ночью загорелся гипермаркет в торговом центре на улице Репина. Очагом возгорания стали вспыхнувшие холодильные установки с продуктами.