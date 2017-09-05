Грабитель отобрал у 90-летнего пенсионера 174 тысячи рублей
34-летний мужчина провел в местах не столь отдаленных 13 лет, пояснили в прокуратуре.
34-летний мужчина провел в местах не столь отдаленных 13 лет, пояснили в прокуратуре.
Грабитель отобрал у 90-летнего пенсионера 174 тысячи рублей, об этом сообщает
По данным ведомства, в мае 2016 года 34-летний ранее судимый мужчина делал ремонт у 90-летнего пенсионера. В один момент рабочий увидел, что пенсионер хранит деньги в диване. Позже пришел просить деньги в долг.
«Затем он вышел из дома, перелез через ограду и постучал в окно. После того как хозяин дома вышел во двор и пошел смотреть, кто стучал в окно, он обошел дом и проник через открытую дверь. Из дивана он похитил деньги», — рассказали в прокуратуре. Сумма ущерба составила 147 тысяч рублей.
Преступление было нераскрытым долгое время, но, в конце концов, 34-летнего мужчину нашли.
«В общей сложности мужчина провел в местах лишения свободы 13 лет, последний раз освободился в 2014 году», — отметили в прокуратуре.
Уголовное дело по существу рассмотрит Калининский районный суд г. Новосибирска.