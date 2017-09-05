Грабитель отобрал у 90-летнего пенсионера 174 тысячи рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, в мае 2016 года 34-летний ранее судимый мужчина делал ремонт у 90-летнего пенсионера. В один момент рабочий увидел, что пенсионер хранит деньги в диване. Позже пришел просить деньги в долг.

«Затем он вышел из дома, перелез через ограду и постучал в окно. После того как хозяин дома вышел во двор и пошел смотреть, кто стучал в окно, он обошел дом и проник через открытую дверь. Из дивана он похитил деньги», — рассказали в прокуратуре. Сумма ущерба составила 147 тысяч рублей.

Преступление было нераскрытым долгое время, но, в конце концов, 34-летнего мужчину нашли.

«В общей сложности мужчина провел в местах лишения свободы 13 лет, последний раз освободился в 2014 году», — отметили в прокуратуре.