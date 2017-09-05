Начался ремонт кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге
5 сентября.
5 сентября.
«Работы по приведения в порядок площадки начались сегодня. Ремонт входной группы начнется завтра. Провести его планируем в кратчайшие сроки», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал»
По его словам, средства на ремонт выделяются из резервного фонда, размер ущерба подсчитывается.
Как сообщалось, в понедельник около шести часов утра «УАЗ» протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге и загорелся. Площадь пожара составила 30 кв.м. Жертв нет.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога). В качестве подозреваемого задержан 39-летний житель города Ирбита, который состоит на учете у психиатра.