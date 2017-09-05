Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
В Минобрнауки прокомментировали стрельбу в школе в Ивантеевке
Путин рассказал о готовности Северной Кореи «есть траву»
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
14День знаний в российских школах
14:14 (мск), источник: Интерфакс

Начался ремонт кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге

5 сентября. Interfax-Russia.ru — Службы благоустройства Екатеринбурга во вторник утром начали приводить в порядок площадку перед киноконцертным театром (ККТ) «Космос», вход в который вчера протаранил мужчина на «УАЗе», а затем его поджег.

Источник: Интерфакс

«Работы по приведения в порядок площадки начались сегодня. Ремонт входной группы начнется завтра. Провести его планируем в кратчайшие сроки», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов.

По его словам, средства на ремонт выделяются из резервного фонда, размер ущерба подсчитывается.

Как сообщалось, в понедельник около шести часов утра «УАЗ» протаранил вход киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге и загорелся. Площадь пожара составила 30 кв.м. Жертв нет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога). В качестве подозреваемого задержан 39-летний житель города Ирбита, который состоит на учете у психиатра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тверская область будет развивать водный туризм
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Допинг в России: Макларен взял свои слова обратно Пока официальных заявлений со стороны МОК не последовало
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь