Число погибших в результате падения башенного крана в Химках выросло до двух

«На месте инцидента с башенным краном нашли второго погибшего, а также еще одного пострадавшего», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все трое пострадавших в результате падения башенного крана находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в Химкинскую центральную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что в результате падения крана на строительном объекте компании «ПИК-Регион» в Химках один рабочий погиб, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.