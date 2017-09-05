Число погибших в результате падения башенного крана в Химках выросло до двух
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Второго погибшего нашли на месте падения башенного крана в Химках, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Второго погибшего нашли на месте падения башенного крана в Химках, сообщили «Интерфаксу» в
«На месте инцидента с башенным краном нашли второго погибшего, а также еще одного пострадавшего», — сказал собеседник агентства.
По его словам, все трое пострадавших в результате падения башенного крана находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в Химкинскую центральную клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что в результате падения крана на строительном объекте компании «ПИК-Регион» в Химках один рабочий погиб, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.