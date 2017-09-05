В Омске с неисправного парома спасли 14 человек

14 человек спасли с неисправного теплохода в Омске. ЧП произошло сегодня, 5 сентября, в Черлакском районе Омской области на паромной переправе «Черлакская». Сообщение о происшествии поступило к спасателям около 10.00.

Известно, что на паромной переправе «Черлакская» у теплохода остановился мотор, после чего его с баржой отнесло от места паромной переправы на 400 метров вниз по течению и прибило к берегу острова, там он сел на мель. Всего на пароме находилось 14 человек и восемь автотранспортных средств.