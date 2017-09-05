В Омске с неисправного парома спасли 14 человек
Теплоход после поломки мотора сел на мель.
Теплоход после поломки мотора сел на мель.
14 человек спасли с неисправного теплохода в Омске. ЧП произошло сегодня, 5 сентября, в Черлакском районе Омской области на паромной переправе «Черлакская». Сообщение о происшествии поступило к спасателям около 10.00.
Известно, что на паромной переправе «Черлакская» у теплохода остановился мотор, после чего его с баржой отнесло от места паромной переправы на 400 метров вниз по течению и прибило к берегу острова, там он сел на мель. Всего на пароме находилось 14 человек и восемь автотранспортных средств.
«Мы оказали помощь в эвакуации людей с баржи, привлекли плавательные средства жителей поселка Черлак и организовали работу дополнительного теплохода для доставки баржи с автотранспортом к берегу. Все граждане и автотранспорт были благополучно доставлены на сушу в безопасную зону. К 11 часам все работы были успешно завершены», — рассказал руководитель Черлакского инспекторского участка Андрей Ротов.