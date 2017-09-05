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15:16 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре следователи проверят школу, в которой обрушился потолок

Самарские следователи начали доследственную проверку по размещенной в СМИ информации об обрушении штукатурки на потолке в одном из классов школы № 46 в Октябрьском районе.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время проводится осмотр учебного заведения и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«В ходе проверки будут назначены все необходимые исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

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