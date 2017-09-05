В Самаре следователи проверят школу, в которой обрушился потолок
Самарские следователи начали доследственную проверку по размещенной в СМИ информации об обрушении штукатурки на потолке в одном из классов школы № 46 в Октябрьском районе.
Самарские следователи начали доследственную проверку по размещенной в СМИ информации об обрушении штукатурки на потолке в одном из классов школы № 46 в Октябрьском районе.
В настоящее время проводится осмотр учебного заведения и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
«В ходе проверки будут назначены все необходимые исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в