В Самаре следователи проверят школу, в которой обрушился потолок

В Самаре следователи проверят школу, в которой обрушился потолок

Самарские следователи начали доследственную проверку по размещенной в СМИ информации об обрушении штукатурки на потолке в одном из классов школы № 46 в Октябрьском районе.