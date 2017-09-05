О состоянии сбитых в Астане школьниц рассказали врачи

Источник: Tengrinews

Сообщается, что в городскую детскую больницу № 2 поступили двое детей 2007 года рождения после ДТП.

«Состояние ребенка М. крайне тяжелое за счет полученных травм. Уровень сознания «кома1″. В приемном покое после осмотра и обследования специалистами выставлен диагноз: политравма, ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести, линейный вдавленный перелом лобной кости, субарахноидальное кровоизлияние, ушиб органов грудной клетки (сердца, легких), ушиб органов брюшной полости, почек. Закрытый перелом костей таза, лонной и седалищной кости слева без смещения. Ушиб мягких тканей, ссадины левого локтевого сустава, ушиб правого голеностопного сустава. Травматический шок 2−3 степени», — рассказал и.о главного врача ГКП на ПХВ «Городская детская больница № 2» Асилбеков.