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14:30 (мск), источник: УралПолит.ру

Жители Нижнего Тагила ответят за оскорбление полицейского

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 5 сентября, ИА УралПолит.Ru. В Нижнем Тагиле возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в оскорблении стража порядка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Фигурантами стали 52-летняя жительница Дзержинского района и 37-летний мужчина, проживающий на Тагилстрое. В ходе разбирательств было установлено, что наряд ППС заметил на одной из улиц пьяную компанию и сделал им замечание — освободить единственную скамейку для пожилых женщин. На слова полицейского мужчины отреагировали адекватно отреагировали, а вот женщина стала ругаться на полицейского. В итоге, ее доставили в отдел полиции, где был составлен протокол. Один из мужчин, также, будучи нетрезв, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. Вскоре его также задержали по месту жительства.

Материалы, собранные в полиции по обоим фактам, были направлены в следственные органы, где принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что всего с начала года в отношении 26 тагильчан, оскорбивших полицейских при исполнении служебных обязанностей, возбуждены уголовные дела.

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