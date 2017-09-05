Жители Нижнего Тагила ответят за оскорбление полицейского

Фигурантами стали 52-летняя жительница Дзержинского района и 37-летний мужчина, проживающий на Тагилстрое. В ходе разбирательств было установлено, что наряд ППС заметил на одной из улиц пьяную компанию и сделал им замечание — освободить единственную скамейку для пожилых женщин. На слова полицейского мужчины отреагировали адекватно отреагировали, а вот женщина стала ругаться на полицейского. В итоге, ее доставили в отдел полиции, где был составлен протокол. Один из мужчин, также, будучи нетрезв, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. Вскоре его также задержали по месту жительства.