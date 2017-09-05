Жители Нижнего Тагила ответят за оскорбление полицейского
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 5 сентября, ИА УралПолит.Ru. В Нижнем Тагиле возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в оскорблении стража порядка. Об этом сообщили в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 5 сентября, ИА УралПолит.Ru. В Нижнем Тагиле возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в оскорблении стража порядка. Об этом сообщили в
Фигурантами стали 52-летняя жительница Дзержинского района и 37-летний мужчина, проживающий на Тагилстрое. В ходе разбирательств было установлено, что наряд ППС заметил на одной из улиц пьяную компанию и сделал им замечание — освободить единственную скамейку для пожилых женщин. На слова полицейского мужчины отреагировали адекватно отреагировали, а вот женщина стала ругаться на полицейского. В итоге, ее доставили в отдел полиции, где был составлен протокол. Один из мужчин, также, будучи нетрезв, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. Вскоре его также задержали по месту жительства.
Материалы, собранные в полиции по обоим фактам, были направлены в следственные органы, где принято решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что всего с начала года в отношении 26 тагильчан, оскорбивших полицейских при исполнении служебных обязанностей, возбуждены уголовные дела.