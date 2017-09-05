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14:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

ГИБДД: в аварии у Коммунального моста травмированы три человека, один погиб

На улице Спешилова в Перми 5 сентября столкнулись три иномарки.

Стали известны подробности аварии на улице Спешилова в Перми. По уточнённым данным травмы получили две женщины и молодой человек. 23-летний водитель погиб.

По данным ГИБДД Пермского края, авария произошла в 9 часов 29 минут 5 сентября.

Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 23-летнего водителя двигался по улице Спешилова со стороны улицы Окулова в направлении улицы Борцов Революции. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Opel Corsa и Audi Q7. От удара Opel Corsa отбросило на дорожное ограждение справа по ходу движения.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris получил смертельную травму.

«Водители автомобилей Opel Corsa и Audi Q7, женщины 27 и 40 лет, а также 21 летний пассажир автомобиля Hyundai Solaris с места ДТП госпитализированы», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцы в социальных сетях предполагают, что водитель Hyundai мог уснуть за рулём.

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