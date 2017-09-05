В «Минскэнерго» рассказали, когда восстановят электроснабжение

Источник: Sputnik.by

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые начались 4 сентября и продолжались в течение всей ночи 5 сентября, на территории Минской области произошло отключение ряда линий электропередач и объектов энергоснабжения. В регионе оставался без электричества 21 населенный пункт.

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«Были приняты неотложные меры по проведению аварийно-восстановительной работы. В настоящее время работы продолжаются. На 13 часов была отключена одна воздушная линия напряжением 35 киловольт, на которой отсутствуют потребители, на ней проводятся ремонтные работы», — сообщил Матылицкий.

Кроме того, по словам специалиста, пока в распределительных сетях отключены 11 воздушных линий по 10 киловольт и 85 трансформаторных подстанций в 35 населенных пунктах. Восстановительные работы планируется завершить до 20 часов сегодняшнего дня.

«У нас такие катаклизмы постоянно происходят, поэтому оперативные выездные ремонтные бригады подготовлены к ликвидации возможных нарушений в работе электрических сетей и электроснабжения потребителей», — рассказал Матылицкий.