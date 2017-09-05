На рельсах МЖД нашли посторонний предмет
На Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) был обнаружен посторонний предмет. Об этом говорится в сообщении
На Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) был обнаружен посторонний предмет. Об этом говорится в сообщении
По данным МЖД, посторонний предмет был обнаружен рядом с остановочным пунктом Тестовская на пути, по которому поезда идут в сторону Москвы.
В данный момент правоохранительные органы проводят проверку предмета, добавили в МЖД.
Инцидент не повлиял на график движения пригородных поездов. Из Москвы электрички отправляются по графику. Лишь два электропоезда проследовали с отклонением в 10 минут от расписания, отметили в МЖД.