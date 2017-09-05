На рельсах МЖД нашли посторонний предмет

По данным МЖД, посторонний предмет был обнаружен рядом с остановочным пунктом Тестовская на пути, по которому поезда идут в сторону Москвы.

Инцидент не повлиял на график движения пригородных поездов. Из Москвы электрички отправляются по графику. Лишь два электропоезда проследовали с отклонением в 10 минут от расписания, отметили в МЖД.