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15:18 (мск), источник: РБК

На рельсах МЖД нашли посторонний предмет

На Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) был обнаружен посторонний предмет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЖД, поступившем в РБК.

Источник: РИА "Новости"

По данным МЖД, посторонний предмет был обнаружен рядом с остановочным пунктом Тестовская на пути, по которому поезда идут в сторону Москвы.

В данный момент правоохранительные органы проводят проверку предмета, добавили в МЖД.

Инцидент не повлиял на график движения пригородных поездов. Из Москвы электрички отправляются по графику. Лишь два электропоезда проследовали с отклонением в 10 минут от расписания, отметили в МЖД.

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