В Перми разыскивается без вести пропавший подросток
Алексей Анциферов 2000 года рождения, страдающий сахарным диабетом, ушел из дома по улице Кавказская 4 сентября. До сих пор о нем ничего не известно.
Алексей Анциферов 2000 года рождения, страдающий сахарным диабетом, ушел из дома по улице Кавказская 4 сентября. До сих пор о нем ничего не известно.
Приметы Алексея Павловича Анциферова: на вид 13 — 14 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, короткие
Юноша болеет сахарным диабетом, ему постоянно требуются инъекции инсулина. Был одет:
Всех, кто знает о том, где находится молодой человек, просьба позвонить по телефонам: