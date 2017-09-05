Самарец, не поделив имущество с женой, застрелил ее в грудь

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдела уголовного розыска и участковые. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили на крыльце дома тело женщины — 50-летней жительницы Кинеля — с огнестрельным ранением груди.

Предполагаемого преступника удалось задержать по горячим следам. Им оказался безработный 56-летний житель Самары. Полицейские выяснили, что у подозреваемого с потерпевшей был давний конфликт, и он неоднократно угрожал ей расправой. В отношении самарца возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщает облГлавк.