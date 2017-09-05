Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
В России введут новую норму наличия алкоголя в организме водителя
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
14:57 (мск), источник: Meduza

Стрельба в подмосковной школе. Главное

Подросток пришел в класс с пневматическим ружьем и топором — и напал на учительницу. Он давно готовился к преступлению.

Утром во вторник, 5 сентября, 15-летний ученик школы № 1 в подмосковной Ивантеевке пронес в класс пневматическое оружие и открыл стрельбу. В социальных сетях школьник, устроивший нападение, писал об оружии и выкладывал фотографии и видеоролики о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. «Медуза» рассказывает, что известно о нападении в Ивантеевке.

Девятиклассник открыл стрельбу из пневматического ружья на уроке информатики. 15-летний ученик, по сведениям Следственного комитета, пронес оружие под плащом. У него также при себе был кухонный топорик и самодельные петарды, которые он взорвал в классе.

Школьник выстрелил в учительницу и ударил ее по голове, сообщает Генеральная прокуратура.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что учительница возмутилась внешним видом ученика, который к тому же опоздал на урок, и потребовала, чтобы он покинул класс. Как следует из видеозаписи, снятой очевидцем событий, нападавшего задержали полицейские в бронежилетах и шлемах.

Читайте также
Названы имена пострадавших при стрельбе в подмосковной школе

Пострадали четыре человека. Учительница получила открытую черепно-мозговую травму. Еще три подростка, испугавшись, выпрыгнули из кабинета на втором этаже. Один из них сломал предплечье, у одной девушки перелом левой лодыжки, еще одна ушибла поясницу, сообщает РБК. Жизни пострадавших ничего не угрожает. В МВД Московской области отмечают, что учительница находится в реанимации.

Подросток готовился к нападению заранее. Как сообщает «Лайф», при нападении он кричал, что «пришел сюда сдохнуть», а также что ждал этого момента несколько лет. Телеграм-канал Mash, связанный с «Лайфом», опубликовал несколько скриншотов переписки подростка со знакомыми, в которых он предупреждал их, что решился на какой-то поступок.

Этот же телеграм-канал утверждает без ссылки на какие-либо источники, что школьник около года вел дневник, в котором указывал, как именно планирует расправиться с одноклассниками и учителями; никакого официального подтверждения этим сведениям нет.
Читайте также
СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке

Школьник вдохновлялся массовым убийством в школе «Колумбайн». В социальной сети «ВКонтакте» он был зарегистрирован под псевдонимом, отсылавшим к имени одного из убийц из «Колумбайна». На его странице можно найти видеозаписи об этом преступлении и фотографии убийц Эрика Харриса и Дилана Клиболда, убивших в 1999-м 13 человек (после этого оба покончили с собой).

Подростка подозревают в хулиганстве. По факту нападения в подмосковной школе возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»). Поскольку задержанному не исполнилось 16, ему могут инкриминировать только вторую и третью часть статьи 213, то есть либо хулиганство в составе группы лиц, либо с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сведений о сообщниках подростка нет; вероятно, ему предъявят обвинение в хулиганстве с применением взрывчатки. Ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

Павел Борисов

Ивантеевский стрелок в течение года наблюдался у психиатра
Во время загрузки произошла ошибка.
15:12 (мск)© Ньюстюб
Поджигатель екатеринбургского кинотеатра — о фильме «Матильда». Видео
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь