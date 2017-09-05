Стрельба в подмосковной школе. Главное

Утром во вторник, 5 сентября, 15-летний ученик школы № 1 в подмосковной Ивантеевке пронес в класс пневматическое оружие и открыл стрельбу. В социальных сетях школьник, устроивший нападение, писал об оружии и выкладывал фотографии и видеоролики о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. «Медуза» рассказывает, что известно о нападении в Ивантеевке.

Девятиклассник открыл стрельбу из пневматического ружья на уроке информатики. 15-летний ученик, по сведениям Следственного комитета, пронес оружие под плащом. У него также при себе был кухонный топорик и самодельные петарды, которые он взорвал в классе.

Школьник выстрелил в учительницу и ударил ее по голове, сообщает Генеральная прокуратура.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что учительница возмутилась внешним видом ученика, который к тому же опоздал на урок, и потребовала, чтобы он покинул класс. Как следует из видеозаписи, снятой очевидцем событий, нападавшего задержали полицейские в бронежилетах и шлемах.

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Пострадали четыре человека. Учительница получила открытую черепно-мозговую травму. Еще три подростка, испугавшись, выпрыгнули из кабинета на втором этаже. Один из них сломал предплечье, у одной девушки перелом левой лодыжки, еще одна ушибла поясницу, сообщает РБК. Жизни пострадавших ничего не угрожает. В МВД Московской области отмечают, что учительница находится в реанимации.

Подросток готовился к нападению заранее. Как сообщает «Лайф», при нападении он кричал, что «пришел сюда сдохнуть», а также что ждал этого момента несколько лет. Телеграм-канал Mash, связанный с «Лайфом», опубликовал несколько скриншотов переписки подростка со знакомыми, в которых он предупреждал их, что решился на какой-то поступок.

Этот же телеграм-канал утверждает без ссылки на какие-либо источники, что школьник около года вел дневник, в котором указывал, как именно планирует расправиться с одноклассниками и учителями; никакого официального подтверждения этим сведениям нет.

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Школьник вдохновлялся массовым убийством в школе «Колумбайн». В социальной сети «ВКонтакте» он был зарегистрирован под псевдонимом, отсылавшим к имени одного из убийц из «Колумбайна». На его странице можно найти видеозаписи об этом преступлении и фотографии убийц Эрика Харриса и Дилана Клиболда, убивших в 1999-м 13 человек (после этого оба покончили с собой).

Подростка подозревают в хулиганстве. По факту нападения в подмосковной школе возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»). Поскольку задержанному не исполнилось 16, ему могут инкриминировать только вторую и третью часть статьи 213, то есть либо хулиганство в составе группы лиц, либо с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сведений о сообщниках подростка нет; вероятно, ему предъявят обвинение в хулиганстве с применением взрывчатки. Ему грозит от пяти до восьми лет заключения.