Последствия ливня в Уфе: «Всю грязь смыло в реки. Возможно химическое и бактериальное загрязнение»
Накануне во время ливня в Уфе вся грязная вода из канализационных колодцев, улиц, территорий заводов, кладбищ неслась в городские реки.
Накануне во время ливня в Уфе вся грязная вода из канализационных колодцев, улиц, территорий заводов, кладбищ неслась в городские реки.
Экологи считают, что последствия стихии для жителей столицы республики могут быть катастрофическими.
— Всю грязь за сухой период, естественно, смыло в реки. Поэтому вполне возможно и химическое, и бактериальное загрязнение. С территории уфимской городской свалки было смыто большое количество фильтратов в реку Шугуровка, оттуда всё попадает в реку Уфа. Безусловно, это мощный источник загрязнения. Второй момент — территория закрывшегося предприятия «Уфахимпром». Там есть сбор сточных вод с поверхности. Если ведомства проведут анализ воды, то результаты явно засекретят. А в целом Минэкологии должно взять эти два объекта на контроль, — пояснил председатель Союза экологов РБ Александр Веселов.
Другой эксперт, доктор химических наук, профессор, специалист в области органической химии и экологии Марс Сафаров согласен с мнением Веселова.
— Сейчас «Уфаводоканал», по сути, должен увеличить концентрацию хлора ударными дозами, так, что вода будет иметь запах. Вообще всякий ливень плохо для Уфы, ведь это автоматически загрязнение питьевой воды, — утверждает эколог.
В свою очередь в ведомствах ситуацию считают стабильной.
— На данный момент никаких происшествий не возникало, ведется ежедневный мониторинг состояния заболеваемости и лабораторный контроль за качеством питьевой воды. Никаких отклонений в показателях не зарегистрировано, — сообщили в
Станет ли «Уфаводоканал» увеличивать концентрацию хлора при очистке воды, неизвестно. Оперативный комментарий от компании нам получить не удалось.