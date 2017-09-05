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15:18 (мск), источник: PROUFU.ru

Последствия ливня в Уфе: «Всю грязь смыло в реки. Возможно химическое и бактериальное загрязнение»

Накануне во время ливня в Уфе вся грязная вода из канализационных колодцев, улиц, территорий заводов, кладбищ неслась в городские реки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 756 мм рт. ст. 5 м/с

Экологи считают, что последствия стихии для жителей столицы республики могут быть катастрофическими.

— Всю грязь за сухой период, естественно, смыло в реки. Поэтому вполне возможно и химическое, и бактериальное загрязнение. С территории уфимской городской свалки было смыто большое количество фильтратов в реку Шугуровка, оттуда всё попадает в реку Уфа. Безусловно, это мощный источник загрязнения. Второй момент — территория закрывшегося предприятия «Уфахимпром». Там есть сбор сточных вод с поверхности. Если ведомства проведут анализ воды, то результаты явно засекретят. А в целом Минэкологии должно взять эти два объекта на контроль, — пояснил председатель Союза экологов РБ Александр Веселов.

Другой эксперт, доктор химических наук, профессор, специалист в области органической химии и экологии Марс Сафаров согласен с мнением Веселова.

— Сейчас «Уфаводоканал», по сути, должен увеличить концентрацию хлора ударными дозами, так, что вода будет иметь запах. Вообще всякий ливень плохо для Уфы, ведь это автоматически загрязнение питьевой воды, — утверждает эколог.

В свою очередь в ведомствах ситуацию считают стабильной.

— На данный момент никаких происшествий не возникало, ведется ежедневный мониторинг состояния заболеваемости и лабораторный контроль за качеством питьевой воды. Никаких отклонений в показателях не зарегистрировано, — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора РБ.

Станет ли «Уфаводоканал» увеличивать концентрацию хлора при очистке воды, неизвестно. Оперативный комментарий от компании нам получить не удалось.

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