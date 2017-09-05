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15:53 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде с поличным задержана группа заводчан-расхитителей

До 10 лет лишения свободы грозит работникам одного из волгоградских заводов, которых подозревают в хищении металла.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Установлено, что шестеро сотрудников предприятия воровали ферросплавы и цветные металлы. Их задержали с поличным при разгрузке автомобиля с очередной партией похищенного. Изъято почти 2,5 тонны на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

По адресам проживания подозреваемых и в офисе коммерческой фирмы полицейские провели обыски, в результате которых изъяли черновые записи, электронные носители информации, банковские карты, а также 460 тысяч рублей.

Антон Корнаухов, заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области: «По данным следствия, работники предприятия на протяжении длительного времени осуществляли хищение ферросплавов цветных металлов. Похищенное хранилось на этом же предприятии в специальных тайниках. После чего при содействии охраны вывозилось с территории, а затем через подставные фирмы реализовывалось обратно на завод. Возбуждено уголовное дело, задержанные находятся под домашним арестом».

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