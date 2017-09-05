В Волгограде с поличным задержана группа заводчан-расхитителей

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Установлено, что шестеро сотрудников предприятия воровали ферросплавы и цветные металлы. Их задержали с поличным при разгрузке автомобиля с очередной партией похищенного. Изъято почти 2,5 тонны на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

По адресам проживания подозреваемых и в офисе коммерческой фирмы полицейские провели обыски, в результате которых изъяли черновые записи, электронные носители информации, банковские карты, а также 460 тысяч рублей.