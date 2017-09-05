Дом ветерана в Уфе снова затопило водой
Ветеран труда Венера Агзамова снова столкнулась лицом к лицу с бедствием: после вчерашнего дождя ее дом и двор во второй раз за год затопило дождевой водой.
Ветеран труда Венера Агзамова снова столкнулась лицом к лицу с бедствием: после вчерашнего дождя ее дом и двор во второй раз за год затопило дождевой водой.
Пожилая женщина проживает одна — ее мужа и дочери уже нет в живых. Помогают соседи — и на этот раз, после начала ливня сосед занес насос для откачки воды. Однако все равно затопило погреб и двор.
— Хорошо, что на этот раз я успела продукты поднять повыше — не пострадали, — рассказывает женщина. — Коммунальные службы
Ранее мы рассказывали, что дом и двор по адресу Крутой переулок 16/1 этим дождливым летом уже затапливался дождевой водой
На следующий день после нашей публикации, в мэрии пообещали взять под контроль этот дом. «Если пожилая женщина живет одна и не может справиться с проблемой самостоятельно, мы должны помочь ей», — говорил тогда первый