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15:19 (мск), источник: PROUFU.ru

Дом ветерана в Уфе снова затопило водой

Ветеран труда Венера Агзамова снова столкнулась лицом к лицу с бедствием: после вчерашнего дождя ее дом и двор во второй раз за год затопило дождевой водой.

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Пожилая женщина проживает одна — ее мужа и дочери уже нет в живых. Помогают соседи — и на этот раз, после начала ливня сосед занес насос для откачки воды. Однако все равно затопило погреб и двор.

— Хорошо, что на этот раз я успела продукты поднять повыше — не пострадали, — рассказывает женщина. — Коммунальные службы только-только убрали мусор со двора, этот ливень снова собрал новую кучу в моем дворе. Сильно подтоплен проход в туалет — смыло крыльцо — пройти невозможно.

Ранее мы рассказывали, что дом и двор по адресу Крутой переулок 16/1 этим дождливым летом уже затапливался дождевой водой из-за отсутствия ливневок в соседних улицах. Тогда пенсионерка понесла существенный убыток: от влаги пострадали овощи, крупы, сахар. Грязная вода, рекой стекающая во двор Венеры Агзамовой оставил за собой кучу мусора на три «КаМАЗа».

На следующий день после нашей публикации, в мэрии пообещали взять под контроль этот дом. «Если пожилая женщина живет одна и не может справиться с проблемой самостоятельно, мы должны помочь ей», — говорил тогда первый вице-мэр Салават Вахитов.

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