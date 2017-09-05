Дом ветерана в Уфе снова затопило водой

Пожилая женщина проживает одна — ее мужа и дочери уже нет в живых. Помогают соседи — и на этот раз, после начала ливня сосед занес насос для откачки воды. Однако все равно затопило погреб и двор.

— Хорошо, что на этот раз я успела продукты поднять повыше — не пострадали, — рассказывает женщина. — Коммунальные службы только-только убрали мусор со двора, этот ливень снова собрал новую кучу в моем дворе. Сильно подтоплен проход в туалет — смыло крыльцо — пройти невозможно.

Ранее мы рассказывали, что дом и двор по адресу Крутой переулок 16/1 этим дождливым летом уже затапливался дождевой водой из-за отсутствия ливневок в соседних улицах. Тогда пенсионерка понесла существенный убыток: от влаги пострадали овощи, крупы, сахар. Грязная вода, рекой стекающая во двор Венеры Агзамовой оставил за собой кучу мусора на три «КаМАЗа».