Суд продлил задержание для подозреваемых в поджоге ночного клуба в Выксе на трое суток
Суд удовлетворил ходатайство о продлении задержания подозреваемых в поджоге ночного клуба в Выксе. Об этом объединённая
Суд удовлетворил ходатайство о продлении задержания подозреваемых в поджоге ночного клуба в Выксе. Об этом объединённая
Следствием было установлено, что около 05:00 2 сентября 2017 года двое подозреваемых и еще один неустановленный человек, находясь около ночного клуба «Казино», свершили умышленный поджог, чем повредили помещение этого клуба и причинили материальный ущерб собственнику клуба.
«В судебном заседании следователем заявлено ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа, для предоставления дополнительных доказательств. Cудом ходатайство было удовлетворено, подозреваемым продлен срок задержания», — говорится в сообщении.
По факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).