Суд продлил задержание для подозреваемых в поджоге ночного клуба в Выксе на трое суток

Следствием было установлено, что около 05:00 2 сентября 2017 года двое подозреваемых и еще один неустановленный человек, находясь около ночного клуба «Казино», свершили умышленный поджог, чем повредили помещение этого клуба и причинили материальный ущерб собственнику клуба.