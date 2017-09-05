В Башкирии на железной дороге пролился метанол

Источник: Комсомольская правда

Утром 31 августа в Стерлитамакском районе Башкирии на станции Косяковка сотрудники РЖД обнаружили течь в цистерне с метанолом. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Заметив течь в вагоне, железнодорожники отцепили его и перегнали на запасной путь. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники транспортной прокуратуры и экологи.

— Выявлены и незамедлительно устранены причины произошедшего, последствия течи груза ликвидированы, в том числе с привлечением Уфимского центра «ЭКОСПАС», — рассказали в пресс-службе ведомства.