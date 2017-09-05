В Башкирии на железной дороге пролился метанол
Происшествие расследует транспортная прокуратура.
Происшествие расследует транспортная прокуратура.
Утром 31 августа в Стерлитамакском районе Башкирии на станции Косяковка сотрудники РЖД обнаружили течь в цистерне с метанолом. Об этом сообщает
Заметив течь в вагоне, железнодорожники отцепили его и перегнали на запасной путь. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники транспортной прокуратуры и экологи.
— Выявлены и незамедлительно устранены причины произошедшего, последствия течи груза ликвидированы, в том числе с привлечением Уфимского центра «ЭКОСПАС», — рассказали в
По факту разлива опасного вещества проводится проверка, выясняются причины произошедшего. В этот день все поезда на стерлитамакском направлении шли без задержек.