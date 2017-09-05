Ураган «Ирма» в Атлантическом океане усилился до пятой категории

Источник: AP 2017

Ранее поступило сообщение о том, что шторм достиг четвертой категории.

«Ирма» движется к островам Карибского моря, скорость порывов ветра достигает 281 км/ч. Пятая категория оценивается метеорологами как «чрезвычайно опасная».

К урагану готовятся в Пуэрто-Рико, на Кубе и в американском штате Флорида. В частности, накануне губернатор Флориды Рик Скотт объявил на территории штата режим чрезвычайной ситуации.

«Во Флориде мы всегда готовимся к худшему и надеемся на лучшее, и так как точное направление движения Ирмы на данный момент неизвестно, мы не можем не готовиться к нему», — говорится в заявлении Скотта.

Режим ЧС ввел также губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, отменены занятия в школах и университетах.