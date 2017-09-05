Ураган «Ирма» в Атлантическом океане усилился до пятой категории
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности по пятибалльной шкале
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности по пятибалльной шкале
Ранее поступило сообщение о том, что шторм достиг четвертой категории.
«Ирма» движется к островам Карибского моря, скорость порывов ветра достигает 281 км/ч. Пятая категория оценивается метеорологами как «чрезвычайно опасная».
К урагану готовятся в
«Во Флориде мы всегда готовимся к худшему и надеемся на лучшее, и так как точное направление движения Ирмы на данный момент неизвестно, мы не можем не готовиться к нему», — говорится в заявлении Скотта.
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