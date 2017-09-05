Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
16:00 (мск), источник: Интерфакс

Ураган «Ирма» в Атлантическом океане усилился до пятой категории

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

Источник: AP 2017

Ранее поступило сообщение о том, что шторм достиг четвертой категории.

«Ирма» движется к островам Карибского моря, скорость порывов ветра достигает 281 км/ч. Пятая категория оценивается метеорологами как «чрезвычайно опасная».

Видео
Ураган «Ирма» набирает силу

К урагану готовятся в Пуэрто-Рико, на Кубе и в американском штате Флорида. В частности, накануне губернатор Флориды Рик Скотт объявил на территории штата режим чрезвычайной ситуации.

«Во Флориде мы всегда готовимся к худшему и надеемся на лучшее, и так как точное направление движения Ирмы на данный момент неизвестно, мы не можем не готовиться к нему», — говорится в заявлении Скотта.

Режим ЧС ввел также губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, отменены занятия в школах и университетах.

Администрация Пуэрто-Рико подготовила 456 убежищ, которые смогут вместить более 62 тыс. человек, а также закупила продовольствие на сумму более $65 млн, чтобы раздавать его тем жителям, кто может пострадать от разгула стихии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и Белым домом
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь