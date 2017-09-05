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15:56 (мск), источник: Om1.ru

По факту смертельного ДТП в центре Омска возбудили уголовное дело

Две недели назад на улице Герцена «Мерседес» врезался в «Ниву», водитель которой погиб. Парень за рулем иномарки утверждает, что уходил от столкновения.

По факту резонансного ДТП на улице Герцена, в котором погиб водитель «Нивы», возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Фигурантам может грозить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 21 августа около 12:20 на улице Герцена в районе роддома № 1. «Мерседес», за рулем которого находился 23-летний парень, на большой скорости вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Нивой». В итоге 49-летнего водителя зажало в деформированной от удара «Ниве», мужчина скончался в больнице.

Водитель «Мерседеса» серьезных травм не получил. Известно, что он был трезв.

Позже прояснились некоторые детали аварии. Молодой человек за рулем «Мерседеса» утверждал, что пытался уйти от столкновения с грузовиком и именно поэтому вырулил на встречную полосу. Его слова подтверждает выложенная в сеть видеозапись ДТП, однако по ней также можно заключить, что иномарка ехала с превышением скоростного режима.

Пресс-служба СУ УМВД по Омской области:

 — В рамках уголовного дела назначено проведение видеотехнической экспертизы по изъятым записям камер наблюдения близ расположенных зданий и регистраторов проезжавших машин — для определения скоростного режима участников ДТП. А также автотехнической экспертизы — для установления наличия технических возможностей предотвращения столкновения.

Также известно, что водитель «Мерседеса» — студент экономического факультета ОмГУ и сын известного омского строителя, имя которого не называется. Он находился за рубем в гипсе из-за перелома пальца. В момент ДТП парень как раз направлялся в больницу на перевязку.

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