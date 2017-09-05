В Уфе из-за сошедшего с рельсов трамвая образовалась пробка

Сегодня в Уфе на улице Большая Гражданская трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщают подписчики группы БашДТП в социальной сети «ВКонтакте».

Трамвай сошел с рельсов на повороте, при выезде с развязки ближе к остановке «Уфагаз». Пользователи соцсетей сообщают об образовавшейся пробке, проезжая часть почти полностью перекрыта.

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На фото, которое прислали подписчики сообщества видно, как трамвай стоит около путей, никаких следов аварии не наблюдается.