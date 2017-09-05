В Уфе из-за сошедшего с рельсов трамвая образовалась пробка
Движение по улице Большая Гражданская затруднено.
Движение по улице Большая Гражданская затруднено.
Сегодня в Уфе на улице Большая Гражданская трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщают подписчики группы БашДТП в социальной сети «ВКонтакте».
Трамвай сошел с рельсов на повороте, при выезде с развязки ближе к остановке «Уфагаз». Пользователи соцсетей сообщают об образовавшейся пробке, проезжая часть почти полностью перекрыта.
На фото, которое прислали подписчики сообщества видно, как трамвай стоит около путей, никаких следов аварии не наблюдается.
Водителям и пассажирам общественного транспорта следует тщательно выбирать пути объезда, на этом участки дороги проезжает много грузовых автомобилей.