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17:02 (мск), источник: Pro Город Самара

Дальнобойщик так сильно напился, что ехал в Самару в обратном направлении

Пьяного самарца отстранили от управления транспортом, а фургон отправили на спецстоянку.

В понедельник, 4 сентября, на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Тюменской области полицейские остановили подозрительно виляющий по проезжей части фургон. За рулем большегруза оказался самарский дальнобойщик, пишет ng72.ru.

Сотрудникам ГИБДД мужчина рассказал, что направляется в Самару, однако его автомобиль ехал совсем в другую сторону. Показания алкотестера показали, что в крови дальнобойщика было 1,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина признался, что прочитать это число вслух он не сможет, вспомнив «ешкина кота». В результате пьяного самарца отстранили от управления транспортом, а фургон отправили на спецстоянку.

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