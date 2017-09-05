Дальнобойщик так сильно напился, что ехал в Самару в обратном направлении

Сотрудникам ГИБДД мужчина рассказал, что направляется в Самару, однако его автомобиль ехал совсем в другую сторону. Показания алкотестера показали, что в крови дальнобойщика было 1,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина признался, что прочитать это число вслух он не сможет, вспомнив «ешкина кота». В результате пьяного самарца отстранили от управления транспортом, а фургон отправили на спецстоянку.