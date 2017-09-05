В Германии подросток донес на мать, узнав, что она выращивает марихуану

Как пишет издание, 13-летний подросток из коммуны Санкт-Леон-Рот в земле Баден-Вюртемберг заподозрил свою родительницу в том, что она выращивает в домашнем саду марихуану. Свои догадки он решил подтвердить в интернете, после чего сообщил в полицию.