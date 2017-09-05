Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
В России введут новую норму наличия алкоголя в организме водителя
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
16:06 (мск), источник: РИА Новости

В Германии подросток донес на мать, узнав, что она выращивает марихуану

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Подросток на юге Германии обратился в полицию, заподозрив, что его мать выращивает в саду марихуану, сообщил во вторник журнал Spiegel.

Как пишет издание, 13-летний подросток из коммуны Санкт-Леон-Рот в земле Баден-Вюртемберг заподозрил свою родительницу в том, что она выращивает в домашнем саду марихуану. Свои догадки он решил подтвердить в интернете, после чего сообщил в полицию.

Прибывшие на вызов полицейские действительно обнаружили в домашнем саду 20 кустов марихуаны высотой около 1,5 метров. Мать подростка, однако, не оценила способности сына по поиску информации в интернете: женщина долго не могла успокоиться, и правоохранителям пришлось забрать подростка в полицейский участок ради его же безопасности.

Теперь женщине грозит обвинение в хранении наркотиков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин: трудно вести диалог с теми, кто путает Австрию с Австралией
В интервью о Крыме Сергей Хрущев умолчал о самом главном. Мнение
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» в Атлантическом океане усилился до пятой категории
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Названы курорты с самым дешевым жильем
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь