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16:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирские полицейские оперативно раскрыли разбойное нападение в Нефтекамске

УФА, 5 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкирии сотрудникам уголовного розыска в течение суток удалось выйти на след подозреваемого в совершении разбоя в офисе микрозаймов.

Вечером 3 сентября в дежурной части Отдела МВД России по городу Нефтекамску прозвенел тревожный звонок. Девушка сообщила о том, что в офис, расположенный по улице Ленина, зашел неизвестный мужчина с закрытым белой тканью лицом. Под угрозой применения предмета, похожего на нож, он забрал почти шесть тысяч рублей.

В раскрытии преступления важную роль сыграли своевременное обращение в полицию и внимательность работника офиса. В течение двух минут после происшествия правоохранительные органы были оповещены о происшедшем и о характерных приметах подозреваемого. Наличие камер видеонаблюдения также помогло в оперативном раскрытии преступления.

Информация о причастности к разбойному нападению жителя города подтвердилась. 30-летний гражданин задержан. В ходе проведения следственных действий обнаружены вещественные доказательства. Подозреваемый дал признательные показания.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», — сообщила сотрудник Отдела МВД России по городу Нефтекамску Сюмбэль Валеева.

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