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16:42 (мск), источник: РИА Крым

В центре Симферополя загорелась иномарка

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). В центре крымской столицы 5 сентября загорелся автомобиль Audi. Об этом сообщает РИА Новости (Крым) рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Как отметили в ведомстве, по неизвестным причинам загорелся мотор иномарки.

«К месту ЧП были немедленно направлены специалисты. По прибытию спасатели выяснили, что огнем объят моторный отсек автомобиля. Проведя боевое развертывание, огнеборцы ликвидировали возгорание в течение 20 минут. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

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