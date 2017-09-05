В центре Симферополя загорелась иномарка
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). В центре крымской столицы 5 сентября загорелся автомобиль Audi. Об этом сообщает РИА Новости (Крым) рассказали в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). В центре крымской столицы 5 сентября загорелся автомобиль Audi. Об этом сообщает РИА Новости (Крым) рассказали в
Как отметили в ведомстве, по неизвестным причинам загорелся мотор иномарки.
«К месту ЧП были немедленно направлены специалисты. По прибытию спасатели выяснили, что огнем объят моторный отсек автомобиля. Проведя боевое развертывание, огнеборцы ликвидировали возгорание в течение 20 минут. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.