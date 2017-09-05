В Татарстане парня наказали за ложный донос на полицейских

— 12 января 2017 года подсудимый, действуя из личной неприязни к сотрудникам полиции, написал заведомо ложное заявление о привлечении их к уголовной ответственности за то, что те якобы ударили его по лицу, повредили куртку и серебряную цепочку с крестиком, — рассказали в прокуратуре.