В Татарстане парня наказали за ложный донос на полицейских
В Заинске осудили 27-летнего парня, которого признали виновным в ложном доносе на полицейских, об этом сообщили в прокуратуре города.
В Заинске осудили 27-летнего парня, которого признали виновным в ложном доносе на полицейских, об этом сообщили в прокуратуре города.
— 12 января 2017 года подсудимый, действуя из личной неприязни к сотрудникам полиции, написал заведомо ложное заявление о привлечении их к уголовной ответственности за то, что те якобы ударили его по лицу, повредили куртку и серебряную цепочку с крестиком, — рассказали в прокуратуре.
После проведенной проверки в отношении мужчины было возбуждено дело по статье «заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».
Свою вину парень не признал, его оштрафовали на 120 тысяч рублей.