В Волгограде нашли живым 76-летнего пенсионера, пропавшего несколько дней назад
Ивана Викторовича Коренева, пропавшего 31 августа, заметила недалеко от ТРЦ «Акварель» случайная прохожая и сообщила его родственникам.
Ивана Викторовича Коренева, пропавшего 31 августа, заметила недалеко от ТРЦ «Акварель» случайная прохожая и сообщила его родственникам.
По словам волонтёров, принимавших активное участие в поиске пенсионера, мужчина был найден без обуви, сумки и бейсболки. По предварительным данным, он стал жертвой разбойного нападения.
— В настоящее время Иван Викторович находится в больнице, — добавили поисковики.