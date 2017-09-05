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17:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кирпичи упали на головы строителям в Кокшетау

АСТАНА, 5 сен — Sputnik. В Кокшетау полиция возбудила уголовное дело по факту получения травм строителями, которым на голову упали кирпичи, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел.

Источник: Sputniknews.kz

В УВД Кокшетау 3 сентября поступило телефонное сообщение от фельдшера станции скорой помощи о том, что в результате падения кирпичей на строительном объекте двое рабочих, 1966 и 1982 годов рождения, доставлены в Акмолинскую областную больницу с травмами и переломами. Один из них — 35-летний потерпевший — находится в реанимации.

Установлено, что потерпевшие занимались строительством жилого дома. При подъеме и перемещении поддона, груженного кирпичами, из него выпали кирпичи.

Как пояснил технический директор одного из ТОО, являющегося субподрядчиком, причиной падения кирпичей из поддона послужила небрежная строповка (захватывание и перемещение груза устройством из тросов), халатное отношение стропальщика, а также несоблюдение требований безопасности строителями.

Полицейскими начато досудебное расследование по статье 156 части 2 УК РК (нарушение правил охраны труда) по факту получения телесных повреждений строителями. В рамках расследования уголовного дела полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Назначен ряд экспертиз.

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