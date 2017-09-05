Под Воронежем полиция изъяла у 3 бутлегеров 18 тыс бутылок поддельного алкоголя
Полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ задержали троих жителей Воронежской области в возрасте от 31 до 50 лет, сообщила
Полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ задержали троих жителей Воронежской области в возрасте от 31 до 50 лет, сообщила
Подпольное производство работало в период с февраля по октябрь 2016 года в Рамонском районе. С целью сбыта алкоголя подозреваемые использовали поддельную маркировку. Материальный ущерб правообладателю составил в более 4,5 млн рублей.
В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.