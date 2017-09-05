Под Воронежем полиция изъяла у 3 бутлегеров 18 тыс бутылок поддельного алкоголя

Полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ задержали троих жителей Воронежской области в возрасте от 31 до 50 лет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 5 сентября. Бутлегеры изготовили около 18 тыс. бутылок алкоголя с чужим товарным знаком.