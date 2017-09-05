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16:57 (мск), источник: Volga News

Самарского подростка подозревают в нанесении смертельных травм прохожему

В Самаре 17-летнего молодого человека подозревают в умышленном нанесении тяжких травм прохожему, от которых пострадавший скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, на ул. Центральной подросток поссорился с 33-летний местным жителем. Во время завязавшейся драки несовершеннолетний нанес оппоненту травмы, от которых мужчина скончался. Тело погибшего обнаружили родственники, которые и обратились в полицию.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

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