Самарского подростка подозревают в нанесении смертельных травм прохожему
В Самаре 17-летнего молодого человека подозревают в умышленном нанесении тяжких травм прохожему, от которых пострадавший скончался. Об этом сообщает
В Самаре 17-летнего молодого человека подозревают в умышленном нанесении тяжких травм прохожему, от которых пострадавший скончался. Об этом сообщает
По данным правоохранителей, на ул. Центральной подросток поссорился с 33-летний местным жителем. Во время завязавшейся драки несовершеннолетний нанес оппоненту травмы, от которых мужчина скончался. Тело погибшего обнаружили родственники, которые и обратились в полицию.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.