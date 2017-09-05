Самарского подростка подозревают в нанесении смертельных травм прохожему

По данным правоохранителей, на ул. Центральной подросток поссорился с 33-летний местным жителем. Во время завязавшейся драки несовершеннолетний нанес оппоненту травмы, от которых мужчина скончался. Тело погибшего обнаружили родственники, которые и обратились в полицию.