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17:22 (мск), источник: РБК

Кучерена назвал возможные причины агрессии устроившего стрельбу ученика

Причинами агрессии девятиклассника Михаила П., устроившего стрельбу в одной из подмосковных школ, могли стать «недостаток внимания» со стороны его родителей, травля в школе и «чувство ненужности». Об этом РБК сообщил глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена.

«Я взял это дело на общественный контроль, в ходе разбирательства получил информацию, что он на учете нигде не состоял. Отзывы от соседей нормальные. Что касается поведения — у него абсолютно отсутствовал контакт с родителями. Последние несколько лет его обижали, в школе забрали ботинки, он пришел домой, а родители говорили, что он сам виноват. Могу предположить, что у него произошел психологический надлом», — сказал Кучерена.

Видео
Причиной стрельбы в школе в Ивантеевке мог быть личный конфликт

Адвокат отметил, что пока не общался с родителями подростка. Он добавил, что, по его информации, Михаил преследовал цель совершить самоубийство в присутствии учителей и учеников.

Инцидент произошел во вторник, 5 сентября. 15-летний Михаил П. пришел на занятия с опозданием и при этом в берцах и длинном плаще. Как сообщили РБК источники в полиции, за появление на занятии в таком виде учитель информатики Людмила Калмыкова сделала Михаилу замечание. Учитель вывела девятиклассника в коридор, между ними началась ссора, Михаил стал выкрикивать угрозы, затем другие ученики услышали хлопки.

Несколько учеников стали прыгать из окон, опасаясь за свою жизнь. Трое учеников таким образом получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, как сообщили РБК в отделе информационной политики Ивантеевки, напавший на учителя школьник бросил «пиротехническое изделие». В здании произошло возгорание, его удалось потушить до приезда пожарных.

По поручению подмосковного прокурора Алексея Захарова прокуратура Ивантеевки начала проверку в связи со стрельбой и нападением на педагога.

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