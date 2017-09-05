На Кубани 19-летний парень угнал автомобиль и пытался ограбить магазин

Краснодар. 5 сен. — Новая Кубань. В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что сидел в автомобиле, припаркованном на въезде в Белореченск. В этот момент к нему подошел молодой человек с просьбой довезти его до дома. Сев в машину, парень достал нож и вытолкал водителя из салона. После этого угонщик скрылся с места преступления.

Позже в правоохранительные органы поступила информация о разбойном нападении на продуктовый магазин в поселке Верхневеденеевском. Продавщица сообщила, что в торговую точку заявился юноша, угрожал ножом и требовал деньги. Злоумышленника спугнул другой покупатель, нападавший убежал, оставив возле магазина машину.

Выяснилось, что угонщик автомобиля и неудавшийся грабитель — один и тот же человек. Личность правонарушителя была установлена. Им оказался 19-летний житель Белореченска. Юношу задержали во дворе частного дома. В полиции он рассказал, что нашел нож в салоне машины и решил ограбить магазин.