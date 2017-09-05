Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
В России ужесточат санкции за долги за свет
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
17:45 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани 19-летний парень угнал автомобиль и пытался ограбить магазин

Теперь жителю Белореченска грозит до 10 лет лишения свободы.

Краснодар. 5 сен. — Новая Кубань. В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что сидел в автомобиле, припаркованном на въезде в Белореченск. В этот момент к нему подошел молодой человек с просьбой довезти его до дома. Сев в машину, парень достал нож и вытолкал водителя из салона. После этого угонщик скрылся с места преступления.

Позже в правоохранительные органы поступила информация о разбойном нападении на продуктовый магазин в поселке Верхневеденеевском. Продавщица сообщила, что в торговую точку заявился юноша, угрожал ножом и требовал деньги. Злоумышленника спугнул другой покупатель, нападавший убежал, оставив возле магазина машину.

Выяснилось, что угонщик автомобиля и неудавшийся грабитель — один и тот же человек. Личность правонарушителя была установлена. Им оказался 19-летний житель Белореченска. Юношу задержали во дворе частного дома. В полиции он рассказал, что нашел нож в салоне машины и решил ограбить магазин.

В отношении парня заведено уголовное дело, ему грозит до 10 лет заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Краевые власти взяли под контроль ремонт дорог в Краснодаре
Стрельба в подмосковной школе. Главное
Киев переименует АТО в операцию по обороне Украины
Минфин: минимальная цена на водку может вырасти в 2018 году
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь