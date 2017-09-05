Бешеная ласка укусила трехлетнего ребенка в Гомельском районе

Инцидент произошел в конце июля. Находясь на отдыхе у бабушки в деревне Шарпиловка, маленький гомельчанин на улице увидел лежащую ласку, которая казалась мертвой. Из любопытства мальчик решил ткнуть пушистое животное палочкой, однако зверь очнулся и укусил ребенка за палец. Ветеринарная экспертиза подтвердила бешенство. Ребенку назначен курс профилактических прививок. В деревне проведены антирабические мероприятия с вакцинацией животных.

По информации Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, с начала года в регионе зафиксирован 61 случай заражения бешенством животных. Это в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (192). Зараженными смертельно опасным вирусом чаще оказывались лисы, коты и собаки, крупный рогатый скот. Выявлены также два случая бешенства у хомяков (Калинковичский и Светлогорский районы).