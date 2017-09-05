Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Бывшая официантка, ставшая женой шведского принца (фото)
Певец Робби Уильямс отменил концерты в России
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
17:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Экс-мэр Дзержинска Виктор Портнов оставлен под домашним арестом до 10 октября 2017 года

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, органами предварительного следствия Виктор Портнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

В связи с невозможностью окончить предварительное следствие в срок до 10 сентября текущего года следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемого экс-мэра Дзержинска под домашним арестом.

Суд на заседании 5 августа удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под домашним арестом обвиняемого до 10 октября 2017 года.

Как сообщалось ранее, 31 июля апелляционным постановлением Нижегородского областного суда мера пресечения в виде заключения под стражу Виктора Портнова была изменена на домашний арест до 10 сентября 2017 года.

Напомним, что с 2005 по 2010 годы Виктор Портнов был мэром Дзержинска Нижегородской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Стрельба в подмосковной школе. Главное
Киев переименует АТО в операцию по обороне Украины
Минфин: минимальная цена на водку может вырасти в 2018 году
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь