Экс-мэр Дзержинска Виктор Портнов оставлен под домашним арестом до 10 октября 2017 года

В связи с невозможностью окончить предварительное следствие в срок до 10 сентября текущего года следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемого экс-мэра Дзержинска под домашним арестом.

Суд на заседании 5 августа удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под домашним арестом обвиняемого до 10 октября 2017 года.

Как сообщалось ранее, 31 июля апелляционным постановлением Нижегородского областного суда мера пресечения в виде заключения под стражу Виктора Портнова была изменена на домашний арест до 10 сентября 2017 года.